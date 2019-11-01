حدث عالمى بمصر.. برلماني يكشف عن سبب زيادة السائحين لـ 15 مليون زائر

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة التي تجلت في وصول عائد السياحة في مصر إلى 12.6 مليار دولار خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى ما تشهده الدولة من استقرار أمني وخطة واضحة لدفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي.



وأضاف محمد بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بدأت تعود لمجدها السياحي مرة أخري، موضحًا أن خلال الفترة السابقة كان معدل دخول السائحين إلى مصر نحو 7 ملايين سائح وأصبح يرتفع هذا المعدل حتى وصل إلى 12 مليون سائح خلال العام القادم سيصبح 15 مليون سائح من مختلف دول العالم.



وأشار محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الفترة القادمة ستشهد بشري سارة لقدوم شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر بسبب افتتاح المتحف المصري الجديد الذي يعتبر نقلة كبيرة للمعالم السياحية في مصر، إذا تم الإعداد له جيدًا، مؤكدًا أنه يعتبر حدثا عالميا لا يقل أهمية عن افتتاح قناة السويس.



يأتي ذلك بعد أن أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، حوارا تليفزيونيا مع جون ديفيتريوس أحد أهم مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN الإخبارية العالمية.



تحدثت الوزيرة خلاله عن الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية سواء على صعيد الأرقام السياحية أو الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية من أكثر من مؤسسة دولية.



واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى حيث تمثل حوالى ١٥% من الناتج الإجمالي المحلي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل، ومشيرة إلى أن وزارة السياحة تهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وأضافت أن الأرقام السياحية في عام 2018 كانت جيدة جدا، وأن عام 2019 يشهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام والتي انعكست علي الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى تعكف الوزارة على تنفيذ محاوره الخمسة لتحقيق رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أنه قد تم في سبتمبر الماضى إصدار تقرير المتابعة الأول عما تم إنجازه من هذه المحاور بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى في نوفمبر 2018.



وأضافت أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.