قصير جدا.. كارولين عزمي تتألق بإطلالة غير متوقعة

شاركت كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة وجذابة.وظهرت كارولين عازمي، بـ بلوفر قصير جدا باللون الاسود وفيه رسومات بالورود، ونسقت معه شنطة متوسطة الحجم وانتعلت بوت أسود طويل.ووضعت كارولين عزمي، لمسات هادئة من الميكب، حيث اعتمدت على الالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع وضع أحمر شفاه باللون الروز.ولم تتكلف كارولين عازمي، في اقتناء الإكسسورات واكتفت بساعة يد وخاتم لإكمال إطلالتها، واليكم صور توضح تفاصيل إطلالتها..