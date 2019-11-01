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ديني

خطيب الحرم المكي: الطلاق أصبح مشكلة حين صار ألعوبة في أيدي المتهورين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:55 م
الشيخ الدكتور فيصل
الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي, إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الطلاق في مجتمعات المسلمين اليوم قد تجاوز الناسُ مفهومَه الشرعي وهدفَه المرعي.

وأوضح الدكتور فيصل غزاوي خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام من مكة المكرمة، أنه أصبح الطلاق – الذي جعله الإسلام حلا للمشكلات المستعصية بين الزوجين وعلاجا يلجأ إليه آخر المطاف – أصبح مشكلةً بذاته حين صار ألعوبة في أيدي العابثين، ومساغًا سهلا في أفواه المتهورين الذين لا يعرفون للحياة الزوجية معنى، ولا يقيمون لها وزنا، يتزوجون اليوم ويطلِّقون غدا اسْتخفافا بهذه الرابطة الربانية.

وأضاف الدكتور فيصل غزاوي أنه: مما يؤسف له أن معدلات الطلاق قد ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، وصار ظاهرةً متفشية، إذ انتشرت حالاته بصورة جلية وتزايدت نسب الفراق بين الزوجين وأصبحت الإحصاءات والنسب الكبيرة من الطلاق أو الرغبة في فسخ عقد النكاح مخيفةً ومنذرةً بخطر كبير على المجتمعات المسلمة.

وتابع الدكتور فيصل غزاوي: وعند النظر في الأخطاء والمشكلات الأُسْرِيةِ التي كدرت صفو الحياة الزوجية، وكانت سببًا في وقوع الطلاق نجدها كثيرة ومتنوعة؛ فمن ذلك سوءُ اختيار الزوجين أحدهِما للآخر، إذ قد يُقدِمُ أحدهما على الزواج وهو لا يعرف عن شريكه شيئًا لا في الدين ولا في الخلق ويكتشف ذلك بعد المعاشرة بينهما.
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