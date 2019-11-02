Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأسس العلمية في تدريب صنايعية مصر.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:00 م
مبادرة الرئيس السيسي
مبادرة الرئيس السيسي صنايعية مصر
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تأهيل الشباب الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل لايجاد فرصة عمل بشكل سريع وسهل وعلى قدر من الكفاءة.

وأوضح أحمد عزيز، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن العمالة الفنية الموجودة في السوق في الوقت الحالي غير مدربة بشكل مهني، وإنما تعلموا المهنة بالتبعية أو بالممارسة والخبرة، ولكن ليس بالاعتماد على أسس علمية واضحة واحترافية، ولذلك قامت جامعة سوهاج بتبني المبادرة وتنفيذها على مستوى المحافظة بالتنسيق بين كلية الهندسة وكلية التعليم الصناعي.

وأضاف أنه في البداية يتم تحديد ما هي المهن والحرف التي تحتاجها السوق لتدريب الشباب عليها، وأصبح هناك 18 برنامجا تدريبيا صناعيا يتلقاه الشباب بعد فتح باب التقديم في المجال الذي يرغبه، وبعد ذلك تتم عملية حصر وفلترة لهؤلاء المتقدمين، ثم مرحلة المقابلات الشخصية لاتحاق الشباب في هذه المبادرة وبرامجها.

وأكد أن الفترة التدريبية تعتمد على نوع البرنامج وما يتطلبه من وقت، فهناك برامج تحتاج أسبوعين فقط وأخرى شهرين أو أكثر، موفرين كل المعدات والإمكانات والدعم لهؤلاء الشباب.



Advertisements

ترشيحاتنا

أصاب شابا بتهتك في القدم.. الأمن يكشف تفاصيل مثيرة في الهجوم على سايبر بالأسلحة

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول القلقاس؟

هزور الخطيب قريبًا.. تركي آل الشيخ يفتح النارعلى أحمد عفيفي..فيديو

بعد تراجع الأسعار.. 50 سيارة زيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

قرار عاجل من المحكمة حول التحفظ على أموال حسن نافعة

الشورت يثير الجدل في السعودية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور

أيهما أجمل؟ درة تخطف الأنظار بإطلالتين من dolce and gabbana

زوجة الشهيد باسم فكري: الحياة حرمتني من أبي وأمي وأشقائي وصدمتني بفاجعة فقدان زوجي