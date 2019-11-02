الأسس العلمية في تدريب صنايعية مصر.. فيديو

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تأهيل الشباب الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل لايجاد فرصة عمل بشكل سريع وسهل وعلى قدر من الكفاءة.



وأوضح أحمد عزيز، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن العمالة الفنية الموجودة في السوق في الوقت الحالي غير مدربة بشكل مهني، وإنما تعلموا المهنة بالتبعية أو بالممارسة والخبرة، ولكن ليس بالاعتماد على أسس علمية واضحة واحترافية، ولذلك قامت جامعة سوهاج بتبني المبادرة وتنفيذها على مستوى المحافظة بالتنسيق بين كلية الهندسة وكلية التعليم الصناعي.



وأضاف أنه في البداية يتم تحديد ما هي المهن والحرف التي تحتاجها السوق لتدريب الشباب عليها، وأصبح هناك 18 برنامجا تدريبيا صناعيا يتلقاه الشباب بعد فتح باب التقديم في المجال الذي يرغبه، وبعد ذلك تتم عملية حصر وفلترة لهؤلاء المتقدمين، ثم مرحلة المقابلات الشخصية لاتحاق الشباب في هذه المبادرة وبرامجها.



وأكد أن الفترة التدريبية تعتمد على نوع البرنامج وما يتطلبه من وقت، فهناك برامج تحتاج أسبوعين فقط وأخرى شهرين أو أكثر، موفرين كل المعدات والإمكانات والدعم لهؤلاء الشباب.







