جلسة تصوير غريبة.. كيم كاردشيان بشعر مستعار مع أولادها





نشرت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، صورا جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث صورها كما اعتادت دومًا أن تنقل حياتها أون لاين .وظهرت كيم كاردشيان في إطلالة غريبة بآخر جلسة تصوير خضعت لها مع أبنائها، وظهرت بلوك قديم وارتدت فستان مكشوف الأكتاف قصير، مع باروكة شعر باللون الأسود، تستوحي بها موضة الستينيات.كما ظهرت فتياتها أيضًا بشعر مستعار بألوان فاتحة واختارت لهما البرتقالي والأحمر، أما طفلها الصغير فقد ظهر في إطلالة غريبة بشعر أسود مستعار أيضًا.