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مرأة

لقطة رومانسية.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة مع زوجها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:00 م
آية التيجي
نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة له مع زوجته الفنانة مي عمر، وقد ظهرت في الصورة وهي تحتضنه، حيث قام بمشاركة الصورة مع جميع متابعيه عبر صفحته الرسمية على الإنستجرام.

وقد عبر المخرج محمد سامي على صورته مع زوجته الفنانة مي عمر عن مدى حبها الشديد لها، وقد لاقت الصورة العديد من التعليقات متمنين لهما المزيد من الحب والسعادة، وكان من أبرز التعليقات للفنانة روجينا، وكتبت لهما " بحبكم".

وظهرت مي عمر بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، حيث ارتدت توب باللون الأبيض من الريس الأبيض، على جيب انيقة باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

فيما تركت مي عمر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وبسيطة للغاية، وقد اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت مي عمر إطلالتها ببعض الإكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت ساعة أنيقة باللون الفضي، مع اسورة بسيطة باللون الذهبي الناعم.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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