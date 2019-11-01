شو للفت الأنظار.. جبهة شباب الصحفيين تطالب بمحاسبة البلشي

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن ادعاءات خالد البلشي حول التضييق على الصحفيين لا أساس لها من الصحة ومجرد شعارات وهمية، متهمة إياه بالبحث عن تحقيق مصالح شخصية دون النظر إلى مصالح الزملاء أنفسهم .



وتابعت الجبهة: «هذه الاتهامات مجرد شو للفت الأنظار بعد أن لقنه الصحفيين درسا قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد وأسقطوه في انتخابات النقابة لدورتين متتاليتين».



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية : الجماعة الصحفية لفظتك من قلعة الحريات بعد أن رفضوا ان تمثلهم داخل المجلس ومن وقتها تفرغت لإطلاق الشائعات بحثا عن دور لإثارة الفوضى ولكنك مكشوف وأصبحت ورقة محروقة لدى الأسرة الصحفية.



وأضاف طوالة: «هناك خلط كبير بين المفهوم المشوش عن حرية الصحافة عند البعض والذين يروه تجاوز كامل للقانون دون مساءلة وبين المفهوم الحقيقي لحرية الصحافة في كشف الحقائق وحرية الرأي في حدود القانون وليس من حق الصحفي أن يفعل ما يحلو له دون حساب فهو مواطن عادي وليس على رأسه ريشة ونحن في دولة يحكمها الدستور والقانون».



وأشار رئيس الجبهة إلى أن البلشي يعلم جيدا انه لا يوجد أحد من الصحفيين المحبوسين تم اتخاذ إجراءات ضده إلا بعد أن ارتكب عمل تنظيمي يستهدف الدولة ومقدراتها.



وأوضح طوالة إنه حان الوقت من الجماعة الصحفية أن تكون هناك وقفة جادة وحاسمة مع البلشي ومن يسيرون على دربه فمحاسبة البلشي أصبحت واجب وطني على كل صحفي شريف مهموم بقضايا الوطن والمواطن خاصة إن هذه النوعية من الصحفيين ولدت انطباع لدى المواطنين إن الصحفي خارج عن القانون ويرفض أن يكون مواطن لة حقوق وعليه واجبات.

