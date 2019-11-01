قريبًا.. مدربو السعودية في حضرة الساحر العالمي جوارديولا

أعلن معهد إعداد القادة السعودى، اليوم، استضافة المدرب الإسباني جوارديولا، في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.



وكتب معهد إعداد القادة عبر حسابه الرسمي في «توتير» موقع التواصل الاجتماعي: "قريبًا.. المدربين السعوديين في حضرة جوارديولا".



يذكر أن المعهد استضاف مطلع أكتوبر الماضي البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث ألقى محاضرة في مقر المعهد في جدة، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني لكرة القدم.



ويعتبر جوارديولا الذي سبق أن درب برشلونة، وبايرن ميونخ الألماني قبل أن يستقر في السيتي من أبرز المدربين في العالم، حيث حقق جميع بطولات الدوري مع الأندية التي دربها، إضافة إلى تحقيقه بطولتي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.