القصة الكاملة لـ مريض نفسي أحدث ضجة خلال صلاة الجمعة في مسجد بالكويت

أثار مريض نفسي، حالة من الفزع، خلال خطبة الجمعة، اليوم، والتي تم بثها على الهواء مباشرة من مسجد سعود الراشد، في منطقة العديلية.



وألقت الأجهزة الأمنية المكلّفة بتأمين المسجد، القبض على الشخص المريض، وتهدئة المصلين لاستكمال الصلاة، حيث أوضحت أنه سيتم تحويله إلى الجهات المختصة.



وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن الشخص الذي أثار الضجة خلال خطبة الجمعة، يعاني من أمراض نفسية، وسيتم إيداعه في مستشفى الطب النفسي.



وعقب حدوث تلك الواقعة، قطع تليفزيون الكويت البث عن الصلاة من داخل المسجد، ونقل الصورة عليه من الخارج، ووقف بث خطبة الجمعة.