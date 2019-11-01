بيومى فؤاد يستعيد ذكريات مسلسل العندليب .. صور

نشر الفنان بيومى فؤاد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من مسلسل "العندليب".



ظهر بيومى فؤاد وهو يعزف مع الفرقة الموسيقية بصحبة الفنان شادى شامل وعلق على الصورة قائلًا "مسلسل العندليب 2006".



يذكر أن آخر أعمال بيومى فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.