سلاح ذو حدين.. 4 أضرار لـ النظام الغذائي النباتي

انتشرت فكرة النظام الغذائي النباتي مؤخرًا وأصبح يتبعها العديد من أصحاب الوزن الزائد لخسارة أوزانهم، وأخرين يتبعونه من أجل الحفاظ على الصحة وعدم استهلاك الدهون وغيرها من الأكلات العادية، فهو أصبح نظاما شهيرا يتبعه العديد من النجوم حول العالم، منهم نانسي عجرم وعمرو دياب.



وعلى الرغم من أن النظام النباتي يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه الصحية والمفيدة للجسم، إلا أنه محفوف بالمخاطر التي قد لا تخطر على بال متبعي هذا النظام، فهو بمثابة سلاح ذو حدين، له العديد من الفوائد وفي نفس الوقت الأضرار.



النظام الغذائي النباتي يستثني اللحوم والأسماك والدواجن دائمًا، وكذلك النباتيون لا يتناولونمنتجات الألبان مثل الحليب والبيض والجبن وكذلك المنتجات الحيوانية ، وهنا تكمن أضرار النظام النباتي، بحسب موقع webmd، إليك أبرز أضرار النظام الغذائي النباتي:



1- يسبب تساقط الشعر



النقص الحاد في البروتين خلال اتباع النظام الغذائي النباتي له تأثير مباشر وخطير على الشعر وقوته وصحته، لذا تزداد نسبة تساقط الشعر لدى الذين يتبعون هذا النظام.



2- يسبب الاكتئاب



يمكن للوجبات النباتية أن تسبب سوء المزاج والاكتئاب، وذلك بحسب مجموعة من الدراسات العلمية التي أجريت حول هذا الأمر، فقد أثبتت إحدى الدراسات أن تناول اللحوم يحسن الحالة المزاجية.



3- يسبب هشاشة العظام



الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي يتوقفن عن تناول الكثير من الأطعمة التي يحتاجها العظام، ومنها الألبان والبيض والأجبان، فيحرم الجسم من فوائدها، وعند الانقطاع عن تناول منتجات الألبان وغيرها من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، يؤثر ذلك بشكل مباشر على العظام ويجعلها ضعيفة هشة في سن صغير.



4- حرمان الجسم من العناصر الغذائية



متبعو النظام النباتي لا يتناولون البيض ومنتجات الألبان و اللحوم، لذا يحرمون أجسامهم من العديد من العناصر الغذائية و الكالسيوم و البروتين وأوميجا 3 وغيرها، إلا في حالة أن تم تعويض هذه الفيتامينات بطرق أخرى من خلال الفواكه والخضراوات والمكسرات.