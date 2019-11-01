بديل كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح في دائرة اهتمام ريال مدريد

بات المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، ضمن دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الاسباني من جديد، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت تقارير صحيفة دياريو جول الاسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد فلونتينو بيريز يسعى لدعم خط هجوم ريال مدريد خلال الصيف المقبل وذلك بضم عدد من اللاعبين المميزين وذلك بسبب المعاناة الهجومية التي يعاني منها الفريق في الفترة الاخيرة.



واضافت الصحيفة الي ان المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان وضع ضمن قائمته وتضم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وباولو ديبالا وكيليان مبابي.



واشارت الصحيفة الي ان التعاقد مع محمد صلاح او اي لاعب هجومي، سيكون لسد العجز الهجومي الذي عانى منه الفريق منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق.