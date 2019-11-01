للتأكد من تنفيذ تعليماته السابقة.. محافظ الدقهلية يتفقد الشهر العقاري بمدينة أجا

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الشهر العقاري بمدينة أجا يرافقه الأستاذ المتولي عبد العال رئيس المركز والمدينة.



وتابع محافظ الدقهلية أعمال تطوير الشهر العقاري ومدى تنفيذ التعليمات التي وجه بها خلال زيارته للمبنى في وقت سابق وهي إنشاء مظلات انتظار للمواطنين للحماية من الشمس والأمطار، كما تفقد أعمال تبليط الأرضيات وتغيير خطوط الصرف الصحي بالمبنى وعمل بالوعات صرف جديدة، وكذلك غرفة الحفظ التي تمت إقامتها.



وأكد شاروبيم لن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رفع كفاءة الأداء بالشهر العقاري وزيادة عدد العاملين فيه بالتنسيق مع الوزارة تمهيدا لبدء العمل بنظام الشباك الواحد وتيسير أداء الخدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن أعمال التطوير تمت بالجهود الذاتية في إطار تعظيم المشاركة المجتمعية لدعم الخدمات الحكومية والمساهمة في إقامة المشروعات الخدمية.