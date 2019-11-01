شاهد | مسلح يخطف سعوديا داخل سيارته تحت تهديد رشاش آلي

تداول نشطاء مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص وهو يصوّب سلاح رشاش تجاه شخص آخر وضعه في مؤخرة سيارته، في السعودية.



وبحسب المقطع، الذي وثّقته امرأة من خلال نافذة منزلها صباح اليوم؛ ونشرته سبق فقد استمر الجاني في تهديد المجني عليه رغم استغاثته وتوسلاته وهو يطالبه بقوله "يا مسلم يا مسلم".



وبعد ذلك أغلق حامل السلاح مؤخرة السيارة على المجني عليه، وانطلق به إلى مكان غير معروف.



وعلى الفور، قام عدد من شهود العيان في الموقع، بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادثة، واستمعت لأقوالهم، ورصدت أوصاف المركبة والشاب، وبدأت عمليات مكثفة للبحث عنه.



وذكرت "سبق"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية.