إطلالة غريبة.. شاهد أحدث ظهورلـ هنا شيحة

نشرت النجمة هنا شيحة صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها.



وظهرت هنا شيحة بإطلالة غريبة، حيث اختارت تسريحة شعر مستوحاة من نجمات الزمن الجميل مع الغرة المرفوعة لأعلى.



كما تألقت هنا شيحة بعقد على الرقبة يحمل شكل رأس فيل، واختارت مكياجا ناعما هادئا، ويبدو أنها تشوق جمهورها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا .