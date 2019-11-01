احم نفسك من برد الخريف بـ 5 نصائح فعالة

بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثير من الأشخاص بنزلات البرد، رغم الاستعانة على تقلبات الطقس بعدة طرق، ولذلك يفضل اتباع بعض النصائح للوقاية منه، تنتاول ابرزها كما يلي:



1- التغذية الجيدة:

لتفادي المرض والحفاظ على صحة جيدة خلال الخريف ينصح باتباع النظام الغذائي الموسمي، بمعنى شراء واستهلاك المواد الغذائية التي سيتم حصادها في فصل الخريف سواء تعلق الأمر بالفواكه أو الخضراوات ومن الأفضل أن تكون محليةً وغير مستوردة، حسب موقع "ومنس هيلث" المتخصص في النصائح الطبية.



2- تقوية جهاز المناعة:

النوم الكافي ما بين 7 و9 ساعات من النوم في فصل الخريف والذهاب إلى الحمام البخاري (الساونا)، حيث تدعم الحرارة داخل الساونا نظام القلب والأوعية الدموية وتقوي المناعة .



3- غسل اليدين:

يجب غسل اليدين عدة مرات على مدار اليوم للتخلص من مختلف البكتريا بها



4- الحركة والرياضة:

خلال فصل الخريف يفضل الكثيرون البقاء في أماكن دافئة هروبًا من البرد ، ولكن نصح الخبراء بالخروج إلى الطبيعة والاستفادة من أشعة الشمس ومن الضوء الطبيعي الذي يساعد الجسم على إفراز فيتامين السعادة D، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتحملون البرد في الخارج يمكن أن يقوموا بتمارين رياضية داخل البيت أو صالات اللياقة الرياضية أو الذهاب إلى المسبح المغطى.



5- التأقلم:

في الخريف يصبح النهار قصيرًا والليل أطول وهو أمر مثالي للتركيز على الذات وشرب الشاي أو باقي المشروبات الدافئة، والمشي لمسافات طويلة أو الاسترخاء داخل البيت، إضافة إلى الاستمتاع بقراءة الكتب الجديدة، فالخريف هو الفصل المثالي للاسترخاء.