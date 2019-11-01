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محافظات

كارثة.. إحباط عملية نقل دم مجهول لمريض مسن في مستشفى خاص بالشرقية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:35 م
. إحباط عملية نقل
. إحباط عملية نقل دم مجهول
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس شنت حملة مكبرة على مستشفى غير حكومي تعمل دون ترخيص فور ورود معلومات عن قيام مستشفى خاص بنقل دم غير معلوم المصدر إلي أحد المرضي بالمستشفي.

وأضاف "مسعود" أنه توجهت الحملة علي الفور وتبين صحة المعلومات بنقل دم غير معلوم المصدر إلي مسن يبلغ من العمر ٨٠ عاما ويعاني من حالة أنيميا حادة، وبالتحري عن الواقعة أقر نجل المريض بنقل الدم لوالده وعليه تم استدعاء النجدة لضبط القائمين علي المعمل الملحق بالمستشفي.

فيما وجه وكيل الوزارة بالتنسيق بين غرفة الطوارئ بالمديرية وغرفة إسعاف الشرقية لنقل المريض إلي مستشفى فاقوس العام وتم حجز المريض لتقديم الرعاية الطبية له، كما تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة فاقوس وتم التحفظ علي أحد أكياس الدم والقائمين علي معمل المستشفى والإدارة للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فيما تناشد مديرية الشئون الصحية بالشرقية جميع المواطنين بعدم التعامل مع أكياس الدم ومشتقاته من أماكن غير معلومة وغير مرخصة حفاظا علي صحة المواطنين.
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