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حوادث

مواطن في العجوزة يناشد الداخلية لـ ضبط لص سرق سيارته.. صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:41 م
السيارة المسروقة
السيارة المسروقة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ناشد المواطن على فاروق مصطفى، وزارة الداخلية، بالتدخل لإعادة سيارته المسروقة من ميدان أبو بركات المتفرع من شارع طنطا فى العجوزة.

وأوضح أنه حرر محضرا بالواقعة، وتم توجيهه بخطاب رسمى إلى مرور الأميرية في القاهرة، لرفع ملف السيارة، وإضافتها على موقع السيارات المسروقة.

المواطن ناشد أجهزة الأمن بضبط الجاني بعد أن تم تصويره من قبل كاميرات المراقبة أثناء سرقته للسيارة بالعنوان المشار إليه آنفا.

وحرر المحضر رقم 27657 جنح العجوزة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، وحتى الآن لم يتم أي جديد بشأن الواقعة.
مواطن في العجوزة يناشد الداخلية لـ ضبط لص سرق سيارته.. صور
مواطن في العجوزة يناشد الداخلية لـ ضبط لص سرق سيارته.. صور
مواطن في العجوزة يناشد الداخلية لـ ضبط لص سرق سيارته.. صور
مواطن في العجوزة يناشد الداخلية لـ ضبط لص سرق سيارته.. صور
مواطن في العجوزة يناشد الداخلية لـ ضبط لص سرق سيارته.. صور
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