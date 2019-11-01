هنتعشى إيه النهاردة؟ توست الجبن المحمص مع الخضار.. وعصير الرمان الفريش

بنحتار كل اليوم هنتعشى أيه النهاردة، وكتير بنكون زهقانين من الأكل الدسم وعايزين حاجة خفيفة وصحية لينا ولأولادنا عشان كده العشاء النهاردة توست الجبن المحمص مع الخيار والطماطم، ومعاهم عصير الرمان



مكونات التوست:



- 4 شرائح توست أبيض، أو حبوب كاملة

- 4 شرائح من أنواع الجبن المضلة لديكى

- نصف كوب حليب

- رشة ملح وفلفل أسود

- 4 شرائح روست بيف أو تركى

- بيضة



طريقة التحضير:



- أخلطى البيضة مع اللبن مع الملح والفلفل فى صحن

- نضع شريحة التوست داخل الصحن من جهه واحدة فقط

- بين كل شريحتين نضع الجبن والروست بيف المفضل لدينا

- فى مقلاة على النار نضع ملعقة صغيرة من الزبدة ثم نضع التوست حتى يصبح بنى اللون ومقرمش

- يقدم وبجانبة الخضار المفضل مقطع شرائح



مكونات عصير الرمان:



- حبتان من الرمان

- سكر حسب الرغبة

- ماء

- ثلج



طريقة التحضير:



- فى الخلاط نضع جميع المكونات معًا ويقدم بجانب التوست.