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محافظات

شاهد| لحظة نشوب حريق في لنش بـ مرسى علم.. سائحة عادت لـ جلب متعلقاتها التهمتها النيران

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
حصل «صدى البلد» على فيديو للحظات الفزع والرعب خلال التهام النيران للنش سفاري بـ مرسى علم.

وأكد شهود عيان، أنه فور اندلاع الحريق قام طاقم المركب بإنقاذ 18 سائحا من الركاب وطاقم المركب وعددهم 12، فيما لقيت سائحة أمريكية مصرعها وذلك بعد أن توجهت بعد إنقاذها إلى غرفتها لجلب متعلقات وأوراق خاصة بها إلا أن النيران حاصرتها.

كان اندلع حريق بمركب سفاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شمال مدينة مرسى علم، ما أسفر عن وفاة سائحة أمريكية وإنقاذ 18 آخرين وطاقم المركب وعددهم 12، حيث التهمت النيران كامل جسم المركب وأفخم بالكامل.

وتبيَّن من التحقيقات الأولية أن المركب يدعى "سوزانه" وكان في رحلة سفاري جنوب البحر الأحمر، وفي أثناء سيره شمال مرسى علم اندلعت النيران بالمركب وتمكن الطاقم من إنقاذ 18 سائحا فيما لقيت سائحة أمريكية مصرعها؛ حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى جرحات اليوم الواحد.‎
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