صيادلة القاهرة تطالب بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية

طالبت نقابة صيادلة القاهرة، مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة مشتركة من كل من مصلحة الضرائب، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة لعمل محاضر لإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية تكون معتمدة لدى مصلحة الضرائب ليتم خصمها من الوعاء الضريبي لحساب ضريبة الدخل، موجها الشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب على سرعة الاستجابة ووعده بالدراسة ووضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك يتم فيه التوصل لاتفاق بشأن اعتبار الأدوية منتهية الصلاحية والتي سيتم إعدامها من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.



وأشارت النقابة في بيان إلى أن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائه مع نقيب صيادلة القاهرة، ونائب نقيب الصيادلة؛ إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع النقابة، لحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم ، مؤكدا بأنه سيتم دراسة كافة المطالب التي قدمتها نقابة الصيادلة على وجه السرعة.



بالاضافة الي دراسة كافة المقترحات الخاصة لمشروع قانون الضريبة على الدخل والمقدمة من قبل نقابة صيادلة القاهرة ، وكذلك يتم دراسة كافة المقترحات من قبل كل مؤسسات المجتمع المدني والضريبي ؛ ويتم اختيار المقترح الأفضل والأنسب ، وخلال فترة وجيزة سيتم إعداد المسودة الأولى للقانون ؛ ليتم بعد ذلك طرحها على كافة المؤسسات لإبداء الرأى وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها ، حتى يتم إعداد المسودة النهائية له .



وأوضح رئيس مصلحة الضرائب ، أنه فيما يتعلق بالمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبريا فإنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات، باعتبار أنها سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور ، مشيرا أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لمراعاة ذلك وعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى لهذه المكملات والمستلزمات بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبريا بمعرفة وزارة الصحة .

