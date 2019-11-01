في يومه العالمي.. 6 فوائد صحية للنظام النباتي.. والأخيرة مفاجأة



زيادة الطاقة



انخفاض الكوليسترول



اثبتت الدراسات أن للنظام النباتي فائدة لا يمكن تغافلها وهي انخفاض الكوليسترول في الدم، فيعاني منه كثير من الأشخاص، والتي ينصح بتناول الخضروات والمكسرات والعدس بشكل كبير.



تحسين البشرة



اثبتت الأبحاث، ان منتجات الألبان بالرغم ان لها فوائد الا انها من ابرز اضرارها، التأثير السلبي على الجلد والبشرة، لذلك يساعد النظام النباتي الخالي من منتجات الألبان، على تحسين البشرة وتعزيز صحة الجلد، والتخلص من الهالات السوداء التي تعاني منها أغلب الفتيات.



تعزيز صحة الجهاز الهضمي



اتباع النظام الغذائي والتخلي عن المنتجات الحيوانية، فذلك يؤثر بالايجاب على صحة الجهاز الهضمي، فاللحوم الحمراء تسبب الإمساك، فالنباتيون هم اكثر الأشخاص تمتعا بالصحة، لاحتواء وجباتهم الغذائية على العديد من الفوائد الصحية.



الوقاية من الأمراض



أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات تشير لمخاطر اللحوم الحمراء على صحة الإنسان، كما اثبتت الأبحاث على انه عند اتباع نظام غذائي خال من اللحوم فذلك يساعد صحتك على التحسن، فالنظام النباتي يقي من الكثير من الأمراض المزمنة مثل السرطان والشريان التاجي والسكر وأمراض القلب.



تحسن المزاج



يساعد النظام النباتي على تحسين المزاج الذي يتقلب في اليوم عدة مرات، فالحد من تناول المنتجات الحيوانية يساعد على تقليل التوتر، والتخلص من الاكتئاب، ويشعرك بالسعادة طوال اليوم.



يحتفل العالم في 1 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للنباتيين، فالنظام النباتي يحتوي على فوائد عديدة، فهو خال من المنتجات الدهنية، والمنتجات الحيوانية، فتعرف على الفوائد الصحية للنظام النباتي، وفقًا لموقع "livekindly".اتباع النظام النباتي يكون الخيار السليم للفرد، فالنظام النباتي له فوائد عديدة من أبرزها مد الجسم بالطاقة، والقدرة على انتهاء المهام في اليوم، وتحسين القدرة النباتية، فعليك تناول الموز والافوكادو والحمص والمكسرات بكثرة.