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أخبار البلد

محامي المستقبل .. انطلاق تدريب المحامين وكلاء المستثمرين بـ القاهرة والإسكندرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:50 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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حمادة خطاب
تستكمل لجنة التدريب بالنقابة العامة للمحامين، تنفيذ دوراتها التدريبية للمحامين وكلاء المستثمرين، ضمن برنامجها “محامي المستقبل”، الذي ينفذ برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، ,وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

قال عبد الجواد أحمد، مقرر لجنة التدريب، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم عقد دورة تدريبية بالقاهرة، ومن المقرر عقد أخرى السبت بالإسكندرية، لافتا إلى أن هذا النشاط التدريبي يأتي ضمن سلسلة برنامج إعداد المحامين وكلاء المستثمرين من أجل خلق فرص عمل جديدة للمحامين في مجال الاستثمار.

وأضاف أحمد، أن الدكتورة علا القبرصي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ساهمت في تفعيل ومتابعة تنفيذ البروتوكول، وتقديم تسهيلات متعددة لنجاح البرنامج عقب الاجتماع معها أوائل الشهر الحالي، مما ساهم في التوسع في تنفيذ البرنامج على مستوى فروع هيئة الاستثمار بجميع المحافظات.

في سياق ذات صلة، أكد المحامون المشاركون في الدورة، اليوم، على توجيه الشكر للنقيب سامح عاشور ومجلسه، والدكتورة سحر نصر، وجميع قيادات الهيئة، لتوفير فرص.
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