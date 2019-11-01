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مرأة

الشتاء أنسب وقت لفقدان الوزن.. 5 نصائح للحصول على جسم رشيق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد فصل الشتاء من أفضل الفصول التى يمكن خلالها فقدان الوزن بشكل كبير، لأن الجسم عادة ما يستهلك الطاقة بشكل أكبر للحصول على الدفء وقدم موقع "thehealthy" أهم المعلومات التى تساعدك للحصول على جسم رشيق وصحى وهى:

1-ممارسة الرياضة خارج المنزل

تعد ممارسة الرياضة خارج المنزل من أهم الأسباب للحصول على جسم ممشوق لأن جسمك يستهلك طاقة كبيرة جدًا خلال فصل الشتاء مما يساعدك على فقد الكثير من الدهون.

2- تناول الأطعمة الخضراء

عند تناول الخضار بكثرة يحصل جسمك على الفيتامينات التى يحتاجها دون تخزين سعرات حرارية مما يجعله يستهلك من الدهون المخزنة داخل الجسم للحصول على الطاقة.

3- تناول الطعام على فترات متقاربة

وذلك لكى لا يشعر جسمك بالحاجه إلى الطعام ويخزن الدهون بداخله مما ينتج عنه صعوبة فى فقدان الوزن

4- تناول البروتينات

تعد البروتينات من أفضل المصادر للحصول على الطاقة للجسم دون اكتساب سعرات حرارية عالية، لذلك تناول مقدارا معتدلا من البروتينات خلال اليوم

5- المشى

ممارسة رياضة المشى حتى إذا كانت داخل المنزل لمدة 30 دقيقة فهى مفيدة جدًا لفقدان الوزن وصحة الجسم.
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