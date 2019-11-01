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منوعات

بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة غريبة من نوعها، تسبب الزي التنكري "المرعب" الذي اختارته مراهقة أمريكية عاشقة لأفلام الرعب والخيال العلمي، في إصابة المسعفين وضباط الشرطة بحالة صدمة في أعقاب تعرضها لحادث سيارة، حيث دفعهم زيها التنكري للاعتقاد بأنها "ميتة"، بالرغم من أنها في حقيقة الأمر لم تتعرض سوى لإصابات طفيفة جراء الحادث.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن المراهقة "سيدني وولف"، وهي من ولاية "ويست فيرجينيا"، استوحت فكرة زيها التنكري بمناسبة "الهالوين" من فيلم الرعب الأمريكي الشهير "كاري- Carrie".

وكانت ترتدي فستانًا أبيض وتاجًا، وكانت الدماء المزيفة تغطي وجهها وملابسها تمامًا عند تعرضها لحادث السيارة أثناء عودتها إلى منزلها من حفلة تنكرية، وهو ما دفع المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الحادث إلى الاعتقاد في البداية بأنها قد لقيت مصرعها.

وكشفت المراهقة عن تفاصيل ما حدث معها بسبب زيها التنكري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنها تعرضت للحادث، فيما كانت ترتدي زيًا تنكريًا مستوحى من الشخصية الرئيسية في فيلم الرعب "Carrie".

وأضافت أن كل من وصل إلى موقع الحادث مباشرة بعد وقوعه، اعتقدوا في البداية أنها ميتة، وأعربت عن أسفها حيال ما حدث، خاصة وأن زيها التنكري أصاب الجميع في موقع الحادث بالذعر.

وأوضحت كذلك أنها تعرضت للحادث إثر ظهور "غزال" بشكل مفاجئ أمام سيارتها، لكنها لم تصب سوى بكدمة على ساقها جراء ذلك.

وتابعت قائلة إنه بعد أن أدرك المسعفون وضباط الشرطة أنها ليست ميتة، كانوا مازالوا يعتقدون أنها تعرضت لإصابات خطيرة، وأنها تنزف بغزارة من جرح في رأسها، وطالبها أحد ضباط الشرطة بأن تظل هادئة ولا تحاول التحرك، مع الإشارة إلى أنها في حاجة إلى رعاية طبية.
بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة
بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة
بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة
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بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة

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