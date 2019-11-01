بعد خناقتها على تويتر.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة كاجول أنيقة.



وظهرت ياسمين صبري، بـ جاكيت أسود وبنطلون أبيض واسع، وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض لإبراز إطلالتها، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة لإكمال أناقتها.



واعتمدت ياسمين صبري على انسدال شعرها بطريقة جذابة، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الروز.



كان خلاف عنيف نشب بين ياسمين واحد متابعيها على تويتر بسبب حادث قطار طنطا.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها...