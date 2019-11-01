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أخبار العالم

البنتاجون: دعمنا للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب المساعدات العسكرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:43 م
البنتاجون
البنتاجون
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أحمد محرم
نقلت قناة سكاي نيوز عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تأكيدها أن دعم الوزارة للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب مساعدات عسكرية عن لبنان.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية إلي لبنان.

وبعد نحو أسبوعين من التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

وتلقى المتظاهرون في جميع المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب، إلا أنه لم يوقف تحركهم المستمر منذ 17 من أكتوبر وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.

وما يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية.
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