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فاروق حسني: خطوات الرئيس السيسي توقف مظاهر التشويه بالإسكندرية.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:39 م
فاروق حسني
فاروق حسني
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خالد محيي الدين
قال وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، إن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي توقف مظاهر التشويه الخاصة بمدينة الإسكندرية، مؤكدا أن المدينة تحتاج لمجهودات كبري لإعادتها مرة أخرى.

أشار "حسني"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن المدينة تم تشويهها على مدار سنوات طويلة، حيث أزيلت المظاهر المعمارية الجميلة لتحل مكانها العمارات والمباني القبيحة.

لفت حسنى إلي أن الطاقة التي تعمل بها الحكومة وقيادتها المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستطيع إعادة تلك المدينة الجميلة بمظهرها الحضاري البراق.
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