جددي سفرتك.. 3 وصفات نباتية صحية تعرفي عليها

تحاول الكثير من السيدات التنويع في استخدام الوصفات خلال إعدادهن الوجبات الغذائية، لكسر الروتين اليومي للطعام.



وفي اليوم العالمي للنباتيين، نقدم لكِ وصفات صحية لكل من الشيف "الشربيني، أميرة شنب، سالي فؤاد"، وإليك طرق التحضير تعرفي عليها.



مقادير يخني العدس للشيف الشربيني



* عدس بني

* مرقة خضار

* ماء

* ثوم

* زيت زيتون

* جزر

* كرفس

* طماطم

* فلفل الوان

* بصل

* بطاطس

* ورق لورا

* ملح

* فلفل اسود



طريقة تحضير يخني العدس للشيف الشربيني



* افرمي البصل مع الثوم والكرفس في الخلاط، وشوحي الخلطه على النار في زيت زيتون.



* اضيفي مكعب المرقة ومكعبات الجزر مع التقليب الجيد.



* اضيفي حلقات الفلفل الألوان والبطاطس المكعبات والارز المطهي والطماطم المشبورة.



* اغرفي اليخني ويزين بالشبت والكزبرة ويقدم ساخن.





مقادير البان كيك النباتي للشيف أميرة شنب



* كوب ونصف دقيق

* 1 ونصف ملعقة كبيرة بكنج بودر

* ملعقة كبيرة سكر

* ملعقة كبيرة زيت

* رشة ملح

* زبدة نباتي

* قرفة ناعمة

* فاكهة مشكلة

* سكر بودر

* عسل ابيض

* كوب ونصف لبن جوز هند



طريقة تحضير البان كيك النباتي للشيف أميرة شنب



* يخلط الدقيق مع السكر والملح والبيكنج بودر والقرفه والزيت ونصف كوب لبن جوز هند في الخلاط الكهربائي.



* يضاف باقي اللبن ثم يرفع الخليط في طاسه مع زبدة نباتي.



* يترك حتى تمام النضج ويقدم مع العسل والفواكهة والسكر البودر والقرفة.





مكونات بودينج موكا نباتي للشيف سالي فؤاد



* كوب ماء مغلي

* نصف كوب ماء بارد

* 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

* 2 ملعقة كبيرة نشا

* 2 ملعقة كبيرة سكر

* 4 ملاعق كبيرة كريمر

* صوص شيكولاته



طريقة تحضير بودينج موكا للشيف سالي فؤاد



* تذوب القهوة في الماء المغلي على النار.



* يذوب النشا في الماء البارد ثم تضاف اليه القهوة وتقلب جيدا.



* يضاف السكر والكريمر ويقلب جيدا حتى يثقل القوام.



* يقدم في كأس زجاجي ويزين بصوص الشيكولاته.

