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رياضة

شاهد.. حازم إمام يتألق بـ اطلالة كاجوال في إيطاليا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:41 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد بدران
نشر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام .

وظهر حازم إمام فى الصورة بإطلالة كاجوال خلال قضائه العطلة بمدينة ميلان الإيطالية.

وأعلن الإعلامي سيف زاهر، عن اتجاه حازم إمام نجم الزمالك، للتدريب والعمل مديرًا فنيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيف زاهر، عبر برنامجه "ملعب أون" أن حازم إمام سيتجه للتدريب في الموسم المقبل رسميًا، وبصدد الاتفاق على خوض دورات تدريبية بأوروبا في الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للعودة للملاعب والتدريب.
شاهد.. حازم إمام يتألق بـ اطلالة كاجوال في إيطاليا
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