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محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق في كفر الشيخ .. تعرف عليها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:53 م
غدًا.. فصل الكهرباء
غدًا.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق في كفر الشيخ .. تعرف عليها
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي، غدًا، السبت، عن 10 مناطق منذ العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لإجراء صيانة للوحة دسوق القديمة.

وذكر، بيان مجلس المدينة، المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، وهي، الميدان، ميدان الساعة، أرض محرم، حلقة السمك، المنشية، شارع الغفران، شارع الجيش من بنك مصر حتى الكوبري العلوي، المحرقة، البرماوي، الصفا.
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