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فن

رنا السبكي تعلق على ملابس زينة الجريئة.. والأخيرة ترد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:54 م
رنا السبكي
رنا السبكي
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قسم الفن
علقت المخرجة رنا السبكي علي الصورة التي نشرتها الفنانة زينة، عبر حسابها على «إنستجرام» منذ ساعات، وظهرت فيها وهي ترتدي فستانا جريئا، وقالت "رنا" من خلال التعليقات "عندك حق.. الهلع دا بتاع العيال التوتو".

كما ردت زينة علي التعليق: "احنا صانعين الهلع يا بنت، طب بذمتك النظرة في وش أبوكي طول السنين دي حد يقدر يستحملها اسبوع، شوفي احنا مستحملين بقالنا كام سنة وعادي".

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اعتداء شقيقة الفنانة زينة علي الفنان أحمد عز خلال تواجدهم في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.

وأوضح الفيديو حقيقة اعتداء أحمد عز على شقيقة زينة، نسرين رضا إسماعيل الدجوي، حيث ظهر أحمد عز يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الصحفيين ويتبادلان حوارا جانبيا تخلله تلبية أحمد عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي.

وأدى السيلفي إلى لفت انتباه نسرين شقيقة زينة التي توجهت بصحبة الفنانة وتعدت على أحمد عز، ودفعته من وجهه، قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك"، ليقوم عز بسؤالها متعجبا من سبب اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها واتجه إلى أمن الفندق لتحرير محضر سب وقذف ضدها.

وحررت شقيقة زينة بعد الواقعة محضرا ضد أحمد عز بالاعتداء عليها، وهو ما تنافى مع الفيديو الخاص بالمشاجرة.
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