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رياضة

شاهد.. جماهير الأهلي تدعم بعثة الفريق الأول في دبي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، حضور العديد من جماهير الأهلي بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.

وواصل الأهلي تدريباته في اليوم الثاني لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانبين بدني وخططي، استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث رينييه فايلر المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها خلاله بشكل عملي.
شاهد.. جماهير الأهلي تدعم بعثة الفريق الأول في دبي
شاهد.. جماهير الأهلي تدعم بعثة الفريق الأول في دبي
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