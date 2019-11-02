لبنان.. الاحتجاجات مستمرة رغم إقالة الحريري.. نصر الله: حزب الله لم يسيطر على أي حكومة لبنانية.. وجعجع يطالب بحكومة إنقاذ مستقلة

حسن نصر الله يرفض استقالة الحريري ويدعو لتشكيل حكومة

غموض حول مصير الحكومة الجديدة ومطالب بالإسراع في تشكيلها

تحذيرات من استغلال الجيش وقوى الأمن في قمع المتظاهرين





في الظهور الأول عقب استقالة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، ادعى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن التركيز يجب أن يكون على الإيجابيات والبناء عليها، مشيرًا إلى أن "اللبنانيين تجنبوا الوقوع في ما كان يخطّط له البعض أو يتمنّاه بالذهاب إلى الفوضى أو الاقتتال الداخلي"، زاعما وجود معلومات بأنّ هناك مَن كان يدفع في هذا الاتجاه.





ويقول نصر الله في خطاب بثته قناة "المنار" إن كم الشتات الذي لا سابق له في تاريخ لبنان وهو لم يكن عفويًا، بل موجّهًا، مدعيا أنّ بعض وسائل الاعلام فتحت الهواء مباشرة للشتائم، وذلك لاستدعاء شارع مقابل شارع"، مشيرا إلى أنه لا يؤيد استقالة الحريري.





واعتبر أن "الشتم لا يليق بثورة، والطيبين الصادقين لا علاقة لهم"، داعيًا إلى الحوار والتواصل بين كل المكونات السياسية ومَن يمثّلون الحراك، فالبلد وفق قوله "يحتاج إلى الجميع، وعلى الجميع تحمُّل المسؤولية"، متحدثا عن "طرف ثالث" وجهات خارجية تتدخل في لبنان.





وعقب إدانته للمظاهرات وتعبيره عن رفضها في وقت سابق، قال نصر الله "نقدر حق كل مَن يريد التظاهر، غير مَن يريدون ركوب الموجة. فالسباب والشتيمة ليسا صوت الناس. اليوم لا يجوز أن يدفع أحد باتجاه حراك له عناوين طائفية. كان همنا العمل لمنع دخول البلاد في الفوضى. لكن مَن وضعوا شعار إسقاط العهد والمجلس والحكومة، قصدوا إسقاط مؤسسات الدولة، وهم لا يستطيعون تشكيل وفد منهم للحوار".





ويرى نصر الله أن حزب الله في أفضل حالاته، موضحا أن سعد الحريري "أخذ قرار الاستقالة وله أسبابه، لكنه نفى أن يكون لحزب الله أي دور مؤثر في الحكومة.





ورغم نزول ميليشيات تابعة لحزب الله لفض المظاهرات، قال حسن نصر الله إن "هناك من اراد استدعاء الشارع المقابل للاقتتال الداخلي لان الجميع لديه السلاح الفردي وكان المطلوب ان يحتدم هذا الشارع"، معتبرا أن حزب الله لم يكن العنصر الاقوى في الحكومات الأخيرة ولم تكن هناك حكومة في تاريخ لبنان هي حكومة حزب الله.





من جانبه، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع إلى تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة تختلف عن باقي الحكومات السابقة في لبنان، مشدد علىا ضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد بالنزاهة ونظافة اليد والتجارب الناجحة.





وقال جعجع، الجمعة، إن بعض القوى في البلاد أرادت استخدام الجيش والأمن لأجل قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، مضيفا أن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي، "وعلينا التعاطي مع ذلك"، قائلا إن لا سبيل إلى الخلاص سوى بحكومة مستقلة"





يأتي ذلك عقب استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي تطالب برحيل الطبقة السياسية في البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية.





وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات "كفاءة وخبرة" مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث.





وعلى الرغم من استقالة الحريري، ظل المتظاهرون في الشوارع، متمسكين بقائمة مطالبهم، المتمثلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ومحاسبة كل رموز الفساد في السلطة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين السياسيين وسقوط حكم المصرف.



