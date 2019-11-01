مران قوي لثلاثي حراس مرمى الأهلي

أدى شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي ثلاثي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات قوية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن استعدادات الأهلي خلال معسكره التدريبي في الإمارات والذي يستمر حتى الاربعاء المقبل.



وشارك حراس الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة والذي ركز عليه الجهاز الفني بشكل كبير خلال مران اليوم الثاني في المعسكر.



وقام فايلر بإجراء تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ بعض النواحي الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفي الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين الى 3 فرق، وسط حماس كبير لجميع اللاعبين.



