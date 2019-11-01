علاء ثابت يكتب: سلطنة عمان .. جسر علاج الأزمات

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إنه عندما تتابع الزيارات الدبلوماسية لمسقط، يدهشك حجم وتنوع الوفود التى تأتى بحثا عن حل سياسى لأزمة استعصت على الحل، وكأن سلطنة عمان مقر رئيسى للأمم المتحدة، وأن عاصمتها مسقط غرفة عمليات للحالات المستعصية، وما أكثرها فى عالمنا العربى بل فى العالم كله. فالاتفاق النووى بين الولايات المتحدة وإيران كانت مسقط محطة التفاوض الرئيسية، التى جرى خلالها وضع البنود الأساسية له، وعندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق، وجربت إدارة الرئيس الأمريكى ترامب عددا من البدائل، منها التضييق على تصدير النفط والعقوبات الاقتصادية والضغوط العسكرية، عادت إلى سلطنة عمان من أجل فتح أبواب المفاوضات غير المباشرة.



وأكد "ثابت"، فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بصحيفة "الأهرام" أن السلطنة تعد الجسر الأهم فى المفاوضات بين إيران وعدد من دول الخليج، إلى جانب دورها المحورى فى الجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار والحلول السلمية. ويبدأ أى مبعوث أممى إلى اليمن خطواته الأولى من سلطنة عمان، التى ظلت المحطة الرئيسية فى المفاوضات بين الأطراف اليمنية، خصوصا جماعة أنصار الله «الحوثيين» ودول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.



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عندما تتابع الزيارات الدبلوماسية لمسقط، يدهشك حجم وتنوع الوفود التى تأتى بحثا عن حل سياسى لأزمة استعصت على الحل، وكأن سلطنة عمان مقر رئيسى للأمم المتحدة، وأن عاصمتها مسقط غرفة عمليات للحالات المستعصية، وما أكثرها فى عالمنا العربى بل فى العالم كله. فالاتفاق النووى بين الولايات المتحدة وإيران كانت مسقط محطة التفاوض الرئيسية، التى جرى خلالها وضع البنود الأساسية له، وعندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق، وجربت إدارة الرئيس الأمريكى ترامب عددا من البدائل، منها التضييق على تصدير النفط والعقوبات الاقتصادية والضغوط العسكرية، عادت إلى سلطنة عمان من أجل فتح أبواب المفاوضات غير المباشرة.



وتعد السلطنة، الجسر الأهم فى المفاوضات بين إيران وعدد من دول الخليج، إلى جانب دورها المحورى فى الجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار والحلول السلمية. ويبدأ أى مبعوث أممى إلى اليمن خطواته الأولى من سلطنة عمان، التى ظلت المحطة الرئيسية فى المفاوضات بين الأطراف اليمنية، خصوصا جماعة أنصار الله «الحوثيين» ودول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.



وعندما سعيت إلى معرفة آخر محطات الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لتلك الأزمات المعقدة، لأتمكن من إطفاء ظمئى لمعرفة المزيد عما آلت إليه المفاوضات فى الكثير من القضايا التى تجرى على الأراضى العمانية، ومدى نضج الحلول المطروحة، لم أجد سوى ابتسامات صافية متفائلة تومئ إلى أن مسار الحلول مفتوح ويحمل الكثير من الأمل فى تجاوز الخلافات فى المنطقة عبر المفاوضات، التى توفر الكثير من الدماء والأموال وتغسل الأحقاد والضغائن، وتفتح الأبواب أمام البناء والتنمية والاستثمار فى المستقبل وليس هدر الجهود فى التدمير المتبادل.



هنا فى مسقط تشعر كأنك فى واحة كبيرة يعمها الأمن والسلام، والثقة فى المستقبل، هنا تشعر بأن كل عقدة لها حل، وأن الإنسان لن يجد طريقا أفضل من الحوار والسلام، هنا فى مسقط يمكن أن تلتقى أطرافا تدور بينها معارك طاحنة، لكنها تأتى إلى سلطنة عمان بحثا عن السلام، ورغم أن دولا عديدة لا تقبل صداقة من يصادق خصمها، فإن سلطنة عمان من الاستثناءات القليلة التى لا تجعلك تفكر فى مخاصمتها، مهما استقبلت أو تحاورت مع خصمك، لأنك ستوقن أنها تعمل لمصلحتك، وكان تساؤلى: من أين جاءت هذه المكانة المميزة لسلطنة عمان؛ تلك الرحابة والقدرة على قبول الآخر، وذلك السلام الروحى الذى تشعر به منذ نزولك من الطائرة فى العاصمة مسقط، وتلحظه فى ملامح الشعب العمانى والحفاوة التى تجدها، والروح المتسامحة والمحبة الصادقة التى تلمسها فى تعاملاته؟! إنها تلك الروح المتأصلة فى حضارة تمتد منذ نشأة الإنسان، فالحضارة العمانية من أقدم الحضارات على وجه المعمورة، ويضرب العمانيون بجذورهم العميقة فى الأرض، ويجوبون بأشرعة سفنهم مختلف البحار والمحيطات، تعاملوا فيها مع مختلف الأعراق وخبروا تقلبات البحر والتاريخ، وأدركوا أن العواصف والأعاصير إحدى حالات الطبيعة التى ينبغى أن نتعامل معها بهدوء، وبعد هذه الأنواء والعواصف تهدأ الرياح وتصفو الأجواء، وما بين الغضب والصفاء تعلم الإنسان العمانى قوانين الطبيعة وتقلباتها، وكيف يتعامل معها دون خوف، واثقا من أنها مرحلة وتمر.



ولأن سلطنة عمان كانت إمبراطورية مترامية الأطراف، اتسعت حدودها ونفوذها وبلغت الهند وبحار جنوب آسيا وحتى أراضى زنجبار والساحل الشرقى لإفريقيا، ستجد اللغات الآسيوية والسواحلية الإفريقية موجودة إلى جانب العربية، فى علامة واضحة على التنوع الثقافى والقدرة على تفهم الاختلاف، واعتباره مكسبا يضيف إلى الإنسان معارف وخبرات وأصدقاء جددا.



سألت دبلوماسيا عمانيا مخضرما عن السبب فى كل تلك الحروب المندلعة فى المنطقة والعالم، فسكت طويلا وكأنه يستعيد صور الحروب والصراعات ونحن نرتشف القهوة، وقال لي: «منبعها كلها الطمع والخوف، فالطامع لا يرى الثروة التى منحه الله إياها فى بلده، وينظر بحقد وطمع إلى ما يملكه الآخرون، فيذهب ليأخذه، وسواء نجح أو فشل فإن تلك الثروات لا تمنحه الرضا ولا الأمان ولا الثقة فى النفس، أما إذا نظر إلى بلده، وبذل فيه ما يستحق من جهد، فإنه سيجد فيه ما يكفيه ويزيد، لكنه لا يدرك ذلك إلا بعد وقت طويل قد أهدره، ولو كان يعرف النتيجة ما لجأ إلى الحرب والاعتداء، وأقام علاقات صداقة مع الشعوب، فهذه تكسبه من الخبرة والقوة أكثر بكثير من الحرب». وعندما حاولت منه معرفة ما يدور فى المفاوضات بين إيران ودول الخليج، ومتى تنتهى فصول الصراع الدامى فى اليمن؟، ردَّ بابتسامة صافية قائلا إن السلام قريب، فالعلامات أصبحت واضحة، وتحتاج النفوس إلى بعض الثقة والشعور بالأمان.



تركت الدبلوماسى العمانى وأنا أكثر ارتياحا وتفاؤلا رغم الغيوم الثقيلة والرياح العاتية التى تهب على المنطقة، وذهبت لأتابع انتخابات مجلس الشورى العمانى، وسعدت بإقبال المرأة العمانية على التصويت، بل بادرت عشرات النساء إلى الترشح، وكان إدخال التصويت الإلكترونى والمشاركة الواسعة للشباب يعكسان التمازج بين العمق الحضارى لسلطنة عمان وانفتاحها على المستقبل. وراودنى الشعور نفسه أثناء حضورى مؤتمرات الشباب فى مصر، الخطوات الواثقة نفسها والانفتاح على العالم، ومفاتيح أحدث العلوم بأيدى شباب أعرق الحضارات.



عرفت السر فى عمق الروابط بين مصر وسلطنة عمان، فالبلدان لهما جذور حضارية عميقة ومتواصلة منذ فجر التاريخ، وهذه ليست مسألة بسيطة، فالحضارات القديمة تترك بصماتها العميقة على البلدان والبشر، بل على العلاقات بين البلدان وسماتها وسلوكها، ولهذا لم أندهش من هذا القدر الكبير من التوافق فى الرؤى بين مصر وسلطنة عمان، ففى معظم قضايا المنطقة تجد آراءهما تكاد تكون متطابقة، ورغم التكتم وقلة الكلام، والعزوف عن ذكر الكثير من الجهود، فستجد لهما أدوارا وبصمات على مختلف الأزمات سعيا لحلها، واستبشرت خيرا بتخطى الظروف المعقدة، وكتابة صفحة جديدة ومضيئة بأيدى شباب يستند إلى حضارة عريقة.