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محافظات

ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:48 م
الطفل محمد
الطفل محمد
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همت الحسينى
تسبب خطأ طبي بمستشفى بنى عبيد في إصابة طفل بإعاقة في يده.

ووجه ثروت فتحى المتولى مقيم حارة العوامر بمدينة بنى عبيد استغاثة قائلا ً :محمد ابني وقع على زجاجه وكان محتاج خياطة للجرح أخدته ورحت مستشفى بنى عبيد ووقفوا النزيف ، انتظرت حتى انتهت خياطته وعندما ذهبت إلى فك الخياطه من يده فوجئت أن أصابع يده الخمسة لا تتحرك وإكتشفت أنه حدث خطأ طبى أسفر عن فقده حركة أصابع يده".

وتابع: "ذهبنا إلى المستشفى لمقابلة الطبيب الذى قام بخياطته تهرب منى وعندما ذهبنا إلى مدير المستشفى للشكوى وعلاج إبنى قال خدوه و معرفناش نعمل حاجة رجعنا المستشفى ولكن دون جدوى.. حد ينقذ ابنى ويرجعه لطبيعته".

وقالت والدته: "معرفش ايه وصله لكده محمد خلاص نفسيته وحشه مبيعرفش ياكل بايده العاجزه وبيوقع الأكل من فمه حد يعالح محمد حرام احنا على قدنا وظروفنا صعبه جدا نفسى اشوف محمد بيضحك ومبسوط.. الولد حالته النفسيه بقت صعبه خاصة لو قابل حد من اصحابه بيساله مال ايدك يفضل يبكى.. انقذوا ابنى".

ومن حانبه اكد الدكتور نعيم عسكر مدير مستشفى بنى عبيد ان الطفل يحتاح علاجا طبيعيا وان الحالة تم التعامل معها جيدا وتمت الخياطة كباقى الحالات ولم تتعرض حاله لاى مشكلة وأنه تم تحويل حالة الطفل لمستشفى الجامعة وسوف يعالج بها وبمرور الوقت سيتحسن".

ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
ما بيعرفش ياكل بإيده العاجزة.. محمد دخل مستشفى بني عبيد لخياطة فخرج مشلول
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