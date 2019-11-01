الإسماعيلى يختتم الاستعداد لودية الإنتاج وعودة ثنائي الأوليمبي

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، تدريباته، مساء اليوم، استعدادا لملاقاة الانتاج الحربى، وديا، غدا، على استاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج التحضيرى لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



المران شهد عودة ثنائى المنتخب الأوليمبى محمد صادق وأحمد أيمن بعد صدور قرار باستبعادهما من القائمة النهائية بجانب مجموعة آخرى من اللاعبين والتى ستشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى ستنطلق خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى فى مصر.



وشهد المران تدريبات خاصة للمهاجمين حول كيفية إصلاح الأخطاء واستغلال الفرص وترجمتها لأهداف وحرص المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش على منح المدافعين عددا من التعليمات حول سبل الارتداد والرقابة لتلافى الأخطاء التى ظهرت بالمباريات الماضية.



وواصل الرباعى باهر المحمدى واسامة إبراهيم ومحمد بيومى ومحمود عبدالله تدريباتهم الخفيفة فى ظل شعورهم ببعض الاجهاد.



وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات.