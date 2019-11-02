كارثة صحية.. المضادات الحيوية تسبب مرضا خطيرا للأطفال



أعراض إنفلونزا المعدة:



- عند الاصابة بمرض انفلونزا المعدة في الطقس البارد، فيكون الاسهال أو الإمساك ابرز اعراضه.



- وبسبب الامساك والامساك تكون النتيجة الجفاف ليكون ثاني اعراض مرض انفلونزا المعدة التي يجب ان تعالجها فورًا.



- كما يكون من اعراض المرض آلام في المعدة، والتشنج الطفيف، والغثيان.



أسباب إنفلونزا المعدة



- الطقس البارد.



- تواصل مع شخص مريض بالفيروس.



- الغذاء والماء الملوث.



- الجراثيم على جسم الانسان تسبب مرض انفلونزا المعدة.



- تناول الطماطم بكثرة.



- المضادات الحيوية.



مع تغيير الفصول وانقلاب الطقس رأسًا على عقب، هناك امراض يصاب بها الأطفال مثل انفلونزا المعدة، والتي تعد من الأمراض الخطيرة على صحة الطفل لضعف مناعته الصحية، والتي يجب توخي الحذر عند الاصابة بها.