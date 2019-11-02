Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الصربي نوفاك دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف نهائي باريس لأساتذة التنس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
لاعب التنس الصربي
لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش
Advertisements
أ ش أ
تأهل لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي من بطولة "باريس ماسترز ذات الألف نقطة" التي تستمر منافساتها خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الفوز في مباراته بالدور ربع النهائي، اليوم الجمعة، على حساب اليوناني ستيفانوس تستسيباس بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-1 و6-2، ليواجه البلغاري جريجور ديميتروف في الدور المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكراوتي سيليتش يتأهل لدور الـ32 لبطولة باريس ماسترز للتنس

البلغاري جريجور ديميتروف يتأهل لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس

ترشيحاتنا

شاهد | حسين الشحات في العين الإماراتي

معلق.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة استون فيلا

شاهد | انفعال توفيق عكاشة على الهواء

حكم توزيع الأب أمواله على أبنائه قبل وفاته وتمييز البعض في العطية.. فيديو

مشهد مفزع.. جثتان محروقتان بماء نار بالسعودية.. والشرطة تحقق

حكم بيع الآثار لمن وجدها في مكان يملكه.. الإفتاء توضح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!