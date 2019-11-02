الصربي نوفاك دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف نهائي باريس لأساتذة التنس

تأهل لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي من بطولة "باريس ماسترز ذات الألف نقطة" التي تستمر منافساتها خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.



وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الفوز في مباراته بالدور ربع النهائي، اليوم الجمعة، على حساب اليوناني ستيفانوس تستسيباس بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-1 و6-2، ليواجه البلغاري جريجور ديميتروف في الدور المقبل.