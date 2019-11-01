63 عاما من الفخر والانتصار.. تعرف على برنامج احتفال كفر الشيخ بعيدها القومي

تحتفل محافظة كفر الشيخ، الاثنين المقبل، بعيدها القومي الـ 63 لمحافظة كفر الشيخ التي ستقام في مدينة الانتصارات برج البرلس، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها علي العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 1956م.



وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتًا إلى أن الاحتفال في اليوم الأول سيقام بساحة النصب التذكاري بمدينة برج البرلس، وسط اصطفاف جنود وضباط القوات البحرية والموسيقى العسكرية.



وأضاف، المحافظ، أنه سيتم وضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وذلك بحضور مراسم القوات البحرية من موسيقي وضباط وحرس شرف، و ينطلق طابور العرض في اليوم الثاني بمشاركة أجهزة وقطاعات المحافظة.



وتابع، وينطلق طابور العرض من نزل الشباب بإستاد كفر الشيخ الرياضي وحتي ديوان عام محافظة كفر الشيخ مرورًا بمنصة العرض بميدان النصر، مضيفًا أنه سيتم إقامة حفل بمناسبة عيدها القومي مساء الثلاثاء المقبل بمجمع كفر الشيخ الثقافي.

