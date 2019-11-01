Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

63 عاما من الفخر والانتصار.. تعرف على برنامج احتفال كفر الشيخ بعيدها القومي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:20 م
تعرف على برنامج
تعرف على برنامج احتفال كفر الشيخ بعيدها القومي
Advertisements
محمود زيدان
تحتفل محافظة كفر الشيخ، الاثنين المقبل، بعيدها القومي الـ 63 لمحافظة كفر الشيخ التي ستقام في مدينة الانتصارات برج البرلس، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها علي العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 1956م.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتًا إلى أن الاحتفال في اليوم الأول سيقام بساحة النصب التذكاري بمدينة برج البرلس، وسط اصطفاف جنود وضباط القوات البحرية والموسيقى العسكرية.

وأضاف، المحافظ، أنه سيتم وضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وذلك بحضور مراسم القوات البحرية من موسيقي وضباط وحرس شرف، و ينطلق طابور العرض في اليوم الثاني بمشاركة أجهزة وقطاعات المحافظة.

وتابع، وينطلق طابور العرض من نزل الشباب بإستاد كفر الشيخ الرياضي وحتي ديوان عام محافظة كفر الشيخ مرورًا بمنصة العرض بميدان النصر، مضيفًا أنه سيتم إقامة حفل بمناسبة عيدها القومي مساء الثلاثاء المقبل بمجمع كفر الشيخ الثقافي.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد هجوم بنت شريف منير على إمام الدعاة .. ماذا قال شيخ الأزهر عن الشيخ الشعراوي

مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان

غدًا.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق في كفر الشيخ .. تعرف عليها

اسألوا رانيا علواني.. عدلي القيعي: هناك من يكرهون صلح تركي آل الشيخ مع الخطيب

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة

انتشار دواجن فاسدة بالمجمعات الاستهلاكية .. الحكومة توضح الحقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة

شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش

طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!