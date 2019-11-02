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رياضة

يوفيتش مهاجم ريال مدريد : مررت بفترة صعبة لكن لم أشك أبدا في إمكانياتي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
المهاجم الصربي، لوكا
المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش
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أ ش أ
اعترف المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، أن موسمه الأول مع نادي ريال مدريد الإسباني لم يكن سهلا حتى الآن، وذلك بعدما أحرز أول أهدافه مع الميرينجي أمام ليجانيس هذا الأسبوع.

وقال يوفيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة، "هذه الفترة كانت صعبة بالنسبة لي. ولم أشك مطلقا في قدرتي ولا الأشخاص القريبين مني مثل زملائي بالفريق أو المدرب".

وأضاف يوفيتش: "كان الجمهور قاسيا للغاية ولم يكن من الجيد قراءة مقالات الانتقاد. وآمل في أن يبدأوا بوضع ثقتهم في أكثر"، مشيرا إلى أن هدفه أمام ليجانيس مجرد بداية.

وأكد المهاجم الصربي سعادته بدعم زملائه ما ينعكس على أدائه الشخصي، موضحا في نفس الوقت أن الجميع بالفريق يسعى لشيء واحد فقط ألا وهو تحقيق الريال للانتصارات.
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