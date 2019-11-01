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منوعات

طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
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هدير علاء
تمكَّن طبيب أسنان ألماني من اقتلاع "أطول سن بشري في التاريخ"، والذي يُقدر طوله بنحو 3.72 سنتيمتر.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، بأن طبيب الأسنان "ماكس لوكاس"، وهو من مدينة "أوفنباخ" الألمانية، تمكَّن من اقتلاع ذلك السن العام الماضي، من فم مريض كان يعاني من ألم شديد؛ ودخل الطبيب نتيجة لذلك موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى أن السن الذي تمكن "لوكاس" من اقتلاعه هو في حقيقة الأمر أطول بمقدار 5 مليمترات من أطول سن سابقًا، والذي كان طوله يُقدر بـ3.67 سنتيمتر.

وكانت بداية القصة عندما تولى "لوكاس" علاج مريض كرواتي يُدعى "ميجو فودوبيجا"، وأظهرت الأشعة السينية أن المريض لديه سن كبير بشكل غير عادي، وهو ما تسبب في تورم فكه العلوي؛ وقال طبيب الأسنان في تصريح لصحيفة ألمانية إنه كان لابد من اقتلاع السن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن المريض، الذي لم تتم الإشارة إلى عمره أو مهنته، أعرب عن ارتياحه لتخلصه من الألم الذي كان يعاني منه.

وأضافت الصحيفة أن عملية قبول "لوكاس" في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية استغرقت عامًا كاملًا، حيث كان في حاجة إلى الحصول على موافقة المريض، فضلًا عن أنه كان لابد من قيام خبير مستقل بمراجعة حجم السن الذي قام باقتلاعه.

ويُعتقد أن طبيب الأسنان مازال لديه السن الذي أدخله موسوعة "جينيس"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!
طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!
طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!
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