عالم: الأزهر القوة الناعمة لمصر وله دور في تجميع المؤسسات

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأزهر هو القوة الناعمة لمصر وكان يقوم بدور تجميع المؤسسات، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية له خصوصية لأنه دائما مستمد بنسبة كبيرة من الشريعة الإسلامية.



وأضاف رضا خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن حين نتحدث عن الشريعة الإسلامية فنحن نتحدث عن أهل التخصص الذين أفنوا أعمارهم في معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى.



وأشار إلى أنه لا يوجد دين على وجه الكرة الأرضية أهتم بالتفاصيل الخاصة للحياة الإنسانية منذ بداية خلقها وحتي موتها، غير الدين الأسلامي.



وأكد أن حين يتدخل الأزهر فى سن أي قانون فإنه يتدخل لتقديم المادة العلمية وليس لتقديم لأنه هو المشرع، لأن تشريع القوانين من اختصاص مجلس النواب المصري فقط.

