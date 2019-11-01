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ديني

هل يجوز للطلبة المقيمين في أوروبا دراسة مواد فيها مواضيع مخالفة للشريعة.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:26 م
يجوز للطلبة المقيمين
يجوز للطلبة المقيمين في أوربا دراسة مواد فيها مواضيع مخالفة
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول "هل يجوز للطلبة المقيمين في أوروبا دراسة مواد تحتوي على مواضيع مخالفة للشريعة".

وأجاب أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المؤمن يستقبل من العلم ما شاء لكن أن يكون عنده فلترة.

وأشار أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه لا حرج في دراسة ما ذهب إليه الآخرين، ولا مانع من الدراسة وقراءة ما سطره الغرب في كتبهم ولو كانت تخالف دين الإسلام لكن أن يكون الإنسان مدركا ألا تتزعزع عقيدته ولا حرج عليه في أن يطلع على ما هو مكتوب.
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