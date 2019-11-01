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رياضة

هدف رياض محرز التاريخي في نيجيريا في امتحان الفيزياء.. شاهد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:13 م
رياض محرز
رياض محرز
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إسماعيل محمود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهدف الجزائري رياض محرز الشهير في مرمى منتخب نيجيريا، موجود في أحد امتحانات مادة الفيزياء بالجزائر.

ووضعت صورة لهدف محرز في مرمى نيجيريا، وذلك في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في الامتحان، على صيغة مسألة فيزيائية، مع وجود عدد من الأسئلة حولها، وهو ما جعل رواد مواقع التداول الاجتماعي يتداولون الصورة، معلقين: حطها في الجول يا رياض."

يذكر أن رياض محرز قاد منتخب بلاده الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهم، وذلك بعد الفوز على منتخب السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.
هدف رياض محرز التاريخي في نيجيريا في امتحان الفيزياء.. شاهد
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