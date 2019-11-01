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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات تمر يوميًا ؟

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:18 م
ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات تمر يوميًا ؟
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آلاء حسن
للتمر فوائد صحية كثيرة فمكونات هذه الثمرة البنية الصغيرة تجعلها مفيدة لأمراض القلب والحد من أعراض الحساسية، بالاضافة إلى امداد الجسم بالطاقة والحيوية ويحتوي التمر على ما لا يقل عن 15 نوعا من المعادن الهامة.

وكشف موقع boldsky، عن الفوائد الصحية التي يمكن لـ 3 ثمرات من التمر إعطاءها لجسمك:

- يدعم عملية الهضم
نتيجة لإحتواءه على الألياف القابلة للذوبان مما يساعد على تحقيق توازن معين في الأمعاء.

-تقوية عضلات القلب
فنسبة البوتاسيوم العالية الموجدة بداخله تجعل تناول التمر مفيد للقلب كمايساعد على تخفيض كمية الكوليسترول الضارة بالقلب.

- يعالج هشاشة العظام
حيث يعمل على تقوية العظام وتعزيز المناعة، بالاضافة أنه يقي الجسم من أمراض العظام كمرض هشاشة العظام


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