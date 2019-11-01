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أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في اجتماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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سامح سلام
ترأس غبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك اليوم الجمعة، جلسة الجمعية العمومية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية (بمدرسة الجيزويت).

حضر جلسة الجمعية العمومية، المطران جورج بكر والمطران دانيال الأمين العام، والقمص انطونيوس غطاس ورئيس ورئيسات الهيئات المالكة وأعضاء مجلس الإدارة والأمناء الفرعين.

وهنأ الأمين العام القمص أنطونيوس غطاس، الجميع لحصول الأمانة العامة علي رخصة بناء مقر دائم للأمانة.

كما تم عرض إنجازات الأمانات الفرعية كل علي حدة، واختتم الجلسة صاحب الغبطة إبراهيم اسحق ببعض التوصيات التي قد تساعد في نهضة المدارس الكاثوليكية، مؤكدًا ضرورة الحرص على العمل الجماعي كوحدة واحدة للأمانة العامة.
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