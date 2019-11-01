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ديني

أسامة الأزهري يستعرض محطات من حياة الإمام الشعراوي.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:34 م
عبدالله سليم
استعرض الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، محطات من حياة إمام الدعاة الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى.

لافتًا إلى أن الإمام الراحل قضى سنوات من عمره نافرًا من التعليم، ممنيًا نفسه بأن يكون يومًا ما فلاحًا يزرع الأرض كما هو الحال بالنسبة لكثيرين من أقرانه ومن يكبرونه في العمر.

وأضاف «أسامة الأزهري» في لقائه ببرنامج «رؤى» المذاع عبر فضائية «DMC» أن الله كان مدخرًا له المجد، مشيرًا إلى أن الله ألقى في قلب والده أن يدفعه لحفظ القرآن الكريم، رغم المحاولات العجيبة لابنه الطفل محمد لكي يبتعد عن التعليم الأزهري وحفظ القرآن.

وأوضح أن الشعراوي عندما كان طفلًا كان يضع الشطة في عينيه حتى تصاب بحُمرة لا يستطيع معها الذهاب إلى امتحان قبول التحاقه بالأزهر، وعندما كان يذهب، يتعمد عدم الإجابة عن أسئلة الشيخ الذي يمتحنه مع علمه بالإجابة، إلا أن الوالد قال له: «شئت أم أبيت، هتدخل الأزهر يعني هتدخل الأزهر».

وتابع أن إمام الدعاه بعد محاولات أبيه لإلحاقه بالأزهر أثبت كفاءته في الحفظ وتعلم العلوم، مضيفًا أنه التحق بمعهد الزقازيق الأزهري في وقت كان هذا المعهد شمسًا ساطعة لنشر العلم والثقافة الأزهرية في الأراضي المصرية؛ لأنه كان يحظى بوجود مجموعة من المشايخ الكبار.

وأشار إلى أن معهد الزقازيق الأزهري تولى منصب مشيخته كل من الشيخين عبدالرحمن تاج وإبراهيم حمروش، اللذين تقلدا منصب
شيخ الأزهر فيما بعد. 


 
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