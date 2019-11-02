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بعد وصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف.. تحرك عاجل من البرلمان ضد أسما شريف منير.. أمنة نصير: عايزة تعمل "شو" لنفسها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:05 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
  • آمنة نصير: تصريحات أسما شريف منير عن الشيخ الشعراوي جاهلة وغير مسؤولة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة إهانة الرموز التاريخية


لا يزال مسلسل التطاول على الرموز الدينية والتاريخية مستمر، فتارة تلو الأخرى يخرج علينا أحد الأشخاص يوجه اتهامات وسباب لشخصيات، كان لها يد بارزة في تحول المجتمع للأفضل، ولا يزال لها أيادٍ بيضاء إلى الآن.

وكان آخر الإساءات، تلك التي شنتها أسماء شريف منير على الشيخ الشعراوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفت فيها الإمام بـ "المتطرف"، الأمر الذي دفع الجميع للتعبير عن استيائهم من ابنة الفنان شريف منير، بل أن الأمر تطور لأن يكون هناك تحركات برلمانية ضدها، سواء من خلال التنديد أو اتخاذ إجراءات قانونية، وتعديل تشريعية.

طالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق القانون الذي يجرم الإساءة للشخصيات العامة، حتى لو يتم إصدار نص جديد وخاص بمعاقبة المسيئين للشخصيات التاريخية، والذي قدمه النائب عمر حمروش للبرلمان من قبل، والذي ينص على:

- المادة الأولى:
يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

- المادة الثانية:
يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

- المادة الثالثة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

- المادة الرابعة:
يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات، وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية.


وأدان النائب اسماعيل نصر الدين، التصريحات الصادرة عن الإعلامية أسما شريف منير، والتي وصفت فيها الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه "متطرف"، ووصفها بأن "غير مسؤولة وجاهلة"، محذرًا من انتشار الإساءات الموجهة للرموز الدينية.

قال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتوجه ببيان عاجل للبرلمان بخصوص الإساءة للشخصيات الدينية والرموز المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، شهد له العالم كله، وله أيادٍ بيضاء في نشر الدين الإسلامي الوسطي، وأي محاولة للنيل منه، فهي محاولات جاهلة وفاشلة.

من جهتها، قالت النائبة آمنة نصير، إن أسما شريف منير، تريد عمل "بروباجندا"، لنفسها من خلال التطاول على الشيخ محمد متولي الشعراوي، معبرة عن استيائها من تلك التصريحات الصادرة عنها.

وصفت تلك التصريحات بغير اللائقة والتي يجب أن يتم التغاضي عنها، لأن صاحبتها لا تريد من ورائها إلا الشهرة.
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